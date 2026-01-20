Российские физики показали, как плазма проникает поперек магнитного поля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ученые в рамках масштабного проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ) успешно провели эксперимент по распространению скоростных потоков плазмы поперек сильного магнитного поля, сообщили в пресс-службе НЦФМ.

"Российские ученые впервые детально исследовали и объяснили механизм распространения высокоскоростных плазменных потоков на большие расстояния поперек сильного магнитного поля. Работа выполнена в рамках 10-го проекта НЦФМ "Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика", - отметили в пресс-службе.

В работе участвовали специалисты Института прикладной физики (ИПФ РАН), входящего в научную кооперацию НЦФМ в Нижнем Новгороде, где и проходил эксперимент, и Института лазерной физики Сибирского отделения РАН. Опыты проходили на нескольких установках - крупномасштабном плазменном стенде "Крот" с камерой рекордно большого объема, лазерно-плазменных установках КИ-1 и PEARL.

Для того, чтобы перекрыть широкий диапазон физических параметров явления, физики применили несколько способов создания плазменной струи - с помощью излучения лазеров высокой мощности, фокусируемого на специальные мишени, и с помощью "плазменных пушек" - электродинамических ускорителей.

"Мы, пожалуй, впервые убедительно показали, как плазма проникает поперек магнитного поля, в форме так называемых "плазменных листов" - тонких, вытянутых вдоль линий магнитного поля структур, распространение которых поддерживается электрическим полем поляризации", - рассказал заведующий лабораторией моделирования геофизических плазменных явлений ИПФ РАН Михаил Гущин.

Полученные результаты важны для объяснения проведенных и постановки будущих геофизических экспериментов по инжекции (выпуску) плазмы в околоземное космическое пространство, дают много важной информации и для разработчиков систем инжекции плазмы в установки магнитного термоядерного синтеза. Они пригодятся также в астрофизике для понимания процессов необычно быстрого переноса ионизированного вещества в магнитосферах молодых звезд класса EXor.