Раскрыт механизм "безводного" формирования пептидов в межзвездной среде

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европейские астрономы и биохимики обнаружили, что простейшие пептиды могут формироваться в межзвездной среде без участия молекул воды в результате взаимодействий поверхности зерен льда и космических лучей высоких энергий. Подобные молекулы могли послужить "стройблоками" для земной жизни, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

"Вопрос происхождения "кирпичиков жизни" является одной из главных загадок в науке. Аминокислоты уже находили в материи комет и метеоритов, однако до настоящего времени мы не знали, могут ли формироваться короткие цепочки из аминокислот в условиях открытого космоса. Нам удалось получить простейший пептид, состоящий из двух молекул глицина, облучая аналоги космических зерен льда пучками протонов", - пишут исследователи.

Данное открытие было совершено группой европейских астрономов и биохимиков под руководством доцента Университета Орхуса (Дания) Серджо Йопполо при проведении опытов с аналогом льда из межзвездной среды. В его толще присутствовали молекулы глицина, простейшей аминокислоты, чьи следы уже неоднократно выявлялись планетологами в дальнем и ближнем космосе.

В прошлом, ученые считали, что реакции между аминокислотами протекают лишь в водной среде, что накладывает ограничения на формирование пептидов в открытом космосе и их накопление в первичной материи Земли. Исследователи предположили, что реакции между молекулами аминокислот можно запустить и без присутствия воды, если облучить их при помощи протонных космических лучей - ионов водорода, разогнанных до околосветовых скоростей.

Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили набор зерен льда, содержавшего в себе глицин, охладили их до температуры межзвездной среды (минус 253 градуса Цельсия) и облучили их при помощи пучков протонов, разогнанных до энергии в 10-1 000 килоэлектронвольт, что отражает типичные свойства галактических космических лучей и излучения формирующихся звезд.

Последующий анализ облученных зерен льда показал, что за относительно короткое время в них сформировались молекулы простейших пептидов, состоявшие из двух звеньев глицина. По мнению исследователей, это свидетельство того, что простейшие пептиды могут накапливаться в больших количествах в первичной материи будущих планет еще до начала их формирования, что существенным образом меняет представления ученых о распространенности сложно устроенных "кирпичиков жизни".

До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили "зародыши" звезд и облака межзвездного газа, они обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы были позже найдены даже в очень далеких от нас галактиках, а также в первичной материи Солнечной системы, доставленной на Землю с астероида Рюгу.