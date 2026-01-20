Эксперт Богачев: стабилизация геомагнитной обстановки ожидается через двое суток

Магнитная буря началась 19 января и достигла уровня G4

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полная стабилизация геомагнитной обстановки наступит ориентировочно через двое суток. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Полная стабилизация геомагнитной обстановки будет примерно через двое суток", - сказал он.

Магнитная буря началась 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.

Богачев уточнил, что буря обрушилась на Землю в 22:00 по мск. Таким образом, она уже длится почти 20 часов.