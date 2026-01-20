У мышат предотвратили развитие "младенческой забывчивости"

Нейрофизиологи из Европы и Австралии провели эксперимент, в рамках которого давали новорожденным грызунам антибиотик, который уничтожает патогенные микробы и блокирует активность клеток микроглии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европейские и австралийские нейрофизиологи обнаружили, что ключевую роль в отсутствии у младенцев и детенышей животных способности к формированию прочных воспоминаний играют клетки микроглии, вспомогательной ткани мозга. Блокировка их активности на определенных фазах развития нервной системы предотвратила "стирание" воспоминаний у детенышей мышей, сообщила пресс служба ирландского Тринити-колледжа.

"Младенческая забывчивость является одной из самых распространенных форм амнезии в человеческой популяции - большинство из нас ничего не помнит о том, что происходило в первые годы жизни. Вполне возможно, что это не минус, а плюс с точки зрения нашего мозга - он сохраняет "свободное место" для дальнейшего использования, и микроглия играет важную роль в управлении этой памятью", - заявил профессор Тринити-колледжа (Ирландия) Томас Райан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, нацеленного на изучение роли микроглии в формировании воспоминаний. Микроглия представляет собой вспомогательную ткань мозга, которая снабжает нейроны питательными веществами, очищает их от "мусора" и играет важную роль в борьбе с инфекциями. Сбои в работе микроглии ведут к развитию болезни Альцгеймера и многих других заболеваний, связанных с ухудшением памяти и снижением остроты ума.

Для раскрытия роли клеток микроглии в работе памяти ученые проследили за тем, как менялось поведение нескольких десятков недавно родившихся мышат, получавших вместе с пищей антибиотик миноциклин. Данное вещество не только уничтожает патогенных микробов, но и блокирует активность клеток микроглии, чем воспользовались нейрофизиологи для изучения роли этой вспомогательной ткани мозга в формировании и сохранении воспоминаний.

Проведенные учеными наблюдения показали, что блокировка работы микроглии в определенных отделах мозга детенышей, в том числе в миндалевидном теле и в гиппокампе, привело к значительному увеличению активности так называемых энграм-нейронов, отвечающих за хранение воспоминаний. В результате этого грызуны не теряли память о сигналах опасности, с которыми они сталкивались в детстве, и активно реагировали на них во взрослом возрасте.

В дополнение к этому, ученые зафиксировали другие сдвиги в поведении и работе мозга грызунов с подавленной "младенческой забывчивостью". Так, они были более склонны к социальным контактам и менее предрасположены к тревожным состояниям, чем их сородичи из контрольной группы. Последующие опыты, как надеются специалисты, помогут понять, с чем связаны эти перемены и по каким эволюционным причинам микроглия подавляет воспоминания в детском возрасте.