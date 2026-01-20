В РАНХиГС создали научно-технический совет по проблемам экологии и климата

В состав вошли ведущие ученые в области экологии, академики и члены-корреспонденты РАН, представители академических институтов и научных центров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Экспертный научно-технический совет по проблемам экологии и климата создан в Президентской академии (РАНХиГС), его председателем стал академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики "Росатома" Александр Сергеев. Первое заседание совета прошло 20 января, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

"Мы сегодня (на заседании совета) говорили о необходимости человекоцентричности в экологии, о том, что главной целью являются национальные проекты, ориентированные на улучшение качества жизни и активное долголетие. Экология должна рассматриваться не как конкурирующая с экономикой сфера, а как поддерживающая благополучие человека. Важно учитывать экономический эффект и международные переговорные позиции, но при этом ставить человека в центр внимания", - сказал ТАСС академик Сергеев.

Сопредседателями совета стали ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В состав совета вошли ведущие ученые в области экологии, академики и члены-корреспонденты РАН, представители академических институтов и научных центров.