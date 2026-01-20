Исследователи спрогнозировали увеличение речного стока на планете

Из-за климатических изменений он может вырасти на территории 70% суши, кроме Антарктиды и Гренландии, считают они

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли ученые Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, оценила глобальные изменения речного стока на планете, спрогнозировав его увеличение на территории 70% суши, кроме Антарктиды и Гренландии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Речной сток - важнейший компонент глобального круговорота воды в природе. Под его увеличением подразумевается рост среднего количества воды, который проходит через выбранный створ в течение определенного времени. Ученые наблюдают изменения объема речного стока в течение последних десятилетий: в высоких широтах он растет, а в средних широтах и субтропических регионах - снижается.

"Климатические модели прогнозируют увеличение стока на 70% территории суши (кроме Антарктиды и Гренландии). Это увеличение будет происходить преимущественно в северных широтах, восточной и южной Азии и тропической Африке. Уменьшение стока будет наблюдаться в Центральной Америке, тропической Южной Америке, Средиземноморье. Хозяйственная деятельность может привести к сокращению стока в отдельных регионах и усилению засух на Аравийском полуострове, в некоторых районах Центральной Азии и Индии", - сообщили ТАСС в МГУ, отметив связь этих процессов с меняющимся климатом и антропогенным воздействием.

По словам соавтора исследования, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ Натальи Фроловой, речной сток будет расти примерно на 3% при увеличении температуры на каждый градус Цельсия. В одних регионах будут наблюдаться более влажные условия, в других - более сухие.

Возможности и негативные последствия

Сдвиги в сроках максимального стока рек и увеличение зимнего стока создают возможности для увеличения выработки электроэнергии, однако рост количества засушливых дней летом может создать риски для энергоснабжения. В тропических районах эти процессы при отсутствии увеличения частоты засух смогут благоприятно повлиять на сельскохозяйственное производство, уточнили в пресс-службе МГУ.

"Хотя последствия изменений в водоснабжении, сельском хозяйстве, промышленности, горнодобывающей промышленности, бытовом водоснабжении, тепло- и гидроэнергетике, а также судоходстве являются наиболее прямыми, последствия изменений качества и температуры воды также могут быть значительными. <…> Приведенные оценки показывают, что около 36% видов пресноводных рыб утратят половину своего ареала обитания в условиях будущего климата", - также пояснили авторы, которых цитирует пресс-служба университета.

Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.