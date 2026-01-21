На Камчатке зафиксировали северное сияние в районе вулканов

Сияние, в частности, заметили рядом с вулканом Жупановский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Северное сияние зафиксировала сейсмостанция, установленная в районе двух вулканов на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Ученые опубликовали видео с кадрами сияния с камеры, установленной на сейсмической станции "Пеловая" - на северном склоне Авачинского вулкана. Сияние зафиксировано также в районе вулкана Жупановский.

По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, исключительно сильные полярные сияния ожидаются на всей территории России в ночь на 21 января. Также жители России в ночь на 20 января наблюдали в небе необычное полярное сияние алых оттенков.