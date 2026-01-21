В РФ предложили новое покрытие, чтобы увеличить КПД моторов и снизить расход топлива

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали специальное покрытие, состоящее из стекла и алюминия, которое можно использовать для защиты от высоких температур металлических поршней двигателей внутреннего сгорания, что позволит увеличить коэффициент полезного действия и снизить расход топлива. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Политехнического института ЮУрГУ, доктор химических наук Дмитрий Жеребцов.

"Создан новый материал - термобарьерное покрытие из стекла и алюминия. Удалось получить и нанести на образец покрытие толщиной 1,34 миллиметра. При этом покрытие получилось ровным, гладким и низкопористым (1-2% пористости). Технология поможет увеличить КПД двигателей, снизить расход топлива, сделает их устойчивыми к термическим нагрузкам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для создания нового материала применили метод детонационного напыления, при котором частицы порошка разгоняются до скорости 500-1000 метров в секунду (с помощью управляемого взрыва). В экспериментах использовали алюминиевый сплав АК4 (содержит 91-94% алюминия) и обычное силикатное стекло.

"Стекло само по себе достаточно хрупкое, покрытие из него дает трещины и шероховатости, а чистый алюминий при расплавлении склонен образовывать "застывшие сосульки", что для покрытия тоже не желательно. Оказалось, что алюминий и стекло вместе действуют синергетически, то есть стекло, расширяя спектр излучения в газовой струе, помогает расплавить алюминиевые частицы, а алюминий, связывая частицы стекла, гарантируя прочность", - отметил ученый.

По его словам, новинка играет роль теплоизолятора, уменьшая поток тепла к металлическим частям мотора от продуктов сгорания. Это позволяет двигателю работать при более высоких температурах, повышая его КПД и снижая расход топлива. Конкретные показатели улучшений будут зависеть от марки и модели мотора, условий его эксплуатации.