В Ростовской области появится ИИ-стратег для анализа кризисов и экономики

Над ним работают ученые Южного федерального университета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ, Ростов-на-Дону) создают "цифрового советника" на основе искусственного интеллекта (ИИ), способного моделировать процесс стратегического мышления человека. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, заведующий кафедрой информационно-аналитических систем безопасности ЮФУ доктор технических наук Александр Целых.

По данным ученых, в отличие от современных нейросетей, работающих со статистикой, новая система оперирует абстрактными понятиями, такими как "политическая стабильность" или "инвестиционный климат", выстраивая между ними причинно-следственные связи. Это позволяет ИИ работать с "ненаблюдаемыми переменными" - факторами, которые нельзя выразить в цифрах, но которые критически важны для принятия решений.

"Мы не учим систему распознавать шаблоны в данных, а пытаемся заложить в нее фундамент человеческого стратегического мышления. <…> Руководитель, принимая решение, оперирует не цифрами из отчета, а такими понятиями, как "стабильность", "доверие инвесторов", "геополитический вес" или "социальная напряженность". Наша система работает именно с такими абстракциями, выстраивая между ними причинно-следственные связи, как это делает человек. Принципиальная разница - в понимании, а не в распознавании паттернов", - сказал Целых.

Он уточнил, что система не заменит "живых экспертов", а станет их "интеллектуальным усилителем". Она сможет мгновенно просчитывать развитие десятков сценарий, выявлять скрытые долгосрочные последствия решений и визуализировать сложные причинные связи в областях от экономической политики до кризисного управления. Обучаться ИИ будет на основе анализа текстов - новостей, аналитических отчетов и научных публикаций, извлекая из них знания о взаимовлиянии различных концепций.

Обучение ИИ пониманию стратегии для принятия сложных и важных решений, например во время кризиса для прогнозирования действий оппонента, ведется ЮФУ при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Кроме того, в 2025 году в вузе в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" были запущены первые образовательные программы бакалавриата по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИИ.

О вузе

Южный федеральный университет - один из крупнейших научно-образовательных центров России. В 2006 году он получил статус федерального университета после объединения четырех ведущих вузов Ростовской области. В настоящее время в ЮФУ учатся около 22 тысяч студентов по более 200 направлений подготовки, работает 14 научных школ и 14 международных лабораторий. Также действует один из старейших в стране Ботанических садов, основанный в 1927 году.