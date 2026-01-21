Создан робот для автономных операций на сетчатке глаза

Робот успешно прошел испытания на животных, показав стопроцентную эффективность при проведении внутрисосудистых и субретинальных инъекций

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Китайские исследователи разработали автономную роботизированную систему, способную выполнять высокоточные инъекции в ограниченном пространстве человеческого глаза. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Созданный командой Института автоматизации Академии наук Китая робот успешно прошел испытания на животных, показав стопроцентную эффективность при проведении внутрисосудистых и субретинальных инъекций. Система использует алгоритмы трехмерного пространственного восприятия и контроля траектории, что позволило снизить ошибку позиционирования почти на 80% по сравнению с ручными манипуляциями хирургов.

Как отмечают разработчики, внедрение таких автономных систем повысит безопасность лечения заболеваний сетчатки и позволит проводить сложные операции в удаленных регионах, где не хватает квалифицированных специалистов.