Создан материал для повышения эффективности суперконденсаторов

Разработка будет актуальна для отрасли возобновляемой энергетики, бесперебойных систем питания и промышленности

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Группа российских ученых разработала новый электродный материал для устройств накопления энергии. Разработка позволит повысить эффективность суперконденсаторов для отрасли энергетики и промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Новый материал представили исследователи из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) совместно с коллегами из Южного федерального университета и Николаевского института неорганической химии Сибирского отделения РАН.

"Данные композитные материалы показали значительное увеличение удельной емкости и превосходную стабильность как в кислом, так и в более безопасном - нейтральном электролите. Этот эффект расширяет перспективы создания высокоэффективных и долговечных суперконденсаторов", - цитируется доцент кафедры "Химия и химическая технология материалов" Физико-технического института СГТУ Николай Горшков.

Речь идет о создании гибких отдельностоящих электродных пленок на основе титановых и молибденовых максенов без использования связующих добавок. Это позволяет устройствам хранить больше энергии и сохранять работоспособность долгое время, добавили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, разработка будет актуальна для отрасли возобновляемой энергетики, бесперебойных систем питания и промышленности. Исследование направлено на решение ключевых задач современной энергетики: повышение энергетической плотности суперконденсаторов при сохранении их высокой мощности и долговечности.

Особенности разработки

Опытным путем разработчики убедились, что полученные электроды позволяют увеличить количество накопленной энергии почти в 2 раза благодаря именно сочетанию титановых и молибденовых максенов. Высокая производительность сохраняется даже после 10 тыс. циклов заряда-разряда. Как пояснили в Минобрнауки, это объясняется уникальной комбинацией упорядоченных вакансий молибдена, богатых электрохимическиактивных поверхностных групп и благоприятных межфазных взаимодействий, что облегчает проникновение ионов и ускоряет перенос заряда.

Кроме того, важной частью исследования стало использование в качестве электролита безопасного водяного раствора соли хлорида лития (LiCl) вместо широко применяемого сернокислого электролита H2SO4.