Выявлена продолжающаяся мутация вируса оспы обезьян

Результаты исследования продемонстрировали активную эволюцию вируса

Редакция сайта ТАСС

Вирус оспы обезьян © NIAID via AP

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Индийские ученые впервые провели углубленное генетическое исследование нового варианта вируса оспы обезьян, также именуемого mpox, выявив признаки продолжающейся мутации и передачи от человека к человеку. Результаты были опубликованы в журнале Virology.

Анализ был сосредоточен на варианте mpox Clade Ib - недавно появившемся штаме вируса, который вызывает вспышки заболевания в некоторых частях Африки и теперь обнаружен в нескольких странах за пределами континента. В исследовании, проведенном учеными из Национального института вирусологии Индийского совета медицинских исследований (ICMR-NIV) в Пуне и нескольких других учреждений, в основном из вирусологических исследовательских и диагностических лабораторий, были изучены 10 случаев mpox Clade Ib, выявленных с сентября 2024 года по март 2025 года в штате Керала.

Результаты, полученные индийскими учеными, продемонстрировали активную эволюцию вируса. "Исследование подтвердило, что вирус mpox действительно мутирует, поскольку мы обнаружили характерную мутационную картину, которая свидетельствует об устойчивой передаче от человека к человеку", - отметил один из исследователей.

Ученые обнаружили, что эта мутационная картина была более выражена в Clade Ib, чем в более старых формах вируса. Это заставило их предполагать, что он продолжает адаптироваться, циркулируя среди людей. Новая мутация была обнаружена в 6 из 10 случаев, и в настоящее время проводится ее дальнейшее изучение.

Изучив симптомы пациентов, количество вируса в их организме, иммунный ответ и полные генетические данные, ученые пришли к выводу, что вирус попал в Индию не в результате одного случая, а в рамках более широкого регионального распространения, связанного с международными поездками. Эпидемиологический анализ показал, что 9 из 10 пациентов недавно совершали поездки за границу. В одном случае была зафиксирована местная передача инфекции, когда заражение произошло в результате тесного контакта с членом семьи, имевшим в анамнезе поездки за границу.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа 2024 года ВОЗ вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке. По данным ВОЗ, более 34 тыс. человек заразились mpox с начала 2025 года. В сентябре 2025 года режим ЧС вновь был отменен в связи со снижением заболеваемости.