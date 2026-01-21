Выявлены "магнитные лавины", ускоряющие формирование вспышек на Солнце

Открытие было сделано при помощи зонда Solar Orbiter, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские и зарубежные астрофизики обнаружили при помощи зонда Solar Orbiter, что ключевую роль в формировании вспышек на Солнце и подпитке их изначальной энергией играют своеобразные "лавины" из пересоединений линий магнитного поля светила, происходящие в его короне. Об этом сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Читайте также Опасны ли магнитные бури для человека

"Это один из самых интересных научных результатов, полученных при помощи Solar Orbiter. При его помощи нам удалось раскрыть центральный механизм, порождающий вспышку, и выявить центральную роль лавиноподобного высвобождения энергии магнитного поля в ее формировании. Теперь нам интересно, характерно ли это для всех вспышек на Солнце, а также для вспышек на других звездах", - заявила соруководитель проекта Solar Orbiter в ЕКА Михо Жанвье, чьи слова приводит пресс-служба космического агентства.

Как отмечают ученые, Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно "перемешиваются", что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.

Космической обсерватории Solar Oribter впервые удалось детально изучить процессы, предваряющие формирование этих катаклизмов на Солнце, в ходе одного из сближений со светилом, которое произошло в конце сентября 2024 года. В этот момент по счастливому стечению обстоятельств на Солнце начала формироваться одна из мощных вспышек, что позволило зонду проследить за предваряющими ее процессами в короне при помощи ультрафиолетовой камеры EUI и трех других научных инструментов.

Полученные этими приборами снимки и данные показали, что примерно за 40 минут до начала вспышки в короне появляется яркая магнитная "петля", которая затем деформируется и становится нестабильной, что приводит к пересоединению линий магнитного поля в одном из ее участков и высвобождению энергии. В результате этого возникает лавинообразная серия из пересоединений, нарастающих по масштабам и объемам выделенной энергии, что в конечном итоге порождает вспышку на поверхности светила.

Эти процессы сопровождаются "разгоном" частиц плазмы до околосветовых скоростей, порядка 430-540 млн км/ч, и выделению ими мощнейших пучков рентгеновских лучей, причем эти процессы продолжаются некоторое время и после формирования солнечной вспышки. Как именно магнитные лавины порождают эти вспышки рентгена, ученые пока не могут сказать, но надеются, что последующие наблюдения раскроют механизм их возникновения.

О миссии Solar Orbiter

Solar Orbiter - совместный проект NASA и Европейского космического агентства стоимостью примерно $1,5 млрд. Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволяет аппарату сближаться с Солнцем на расстояние до 42 млн км.