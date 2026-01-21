Лихачев пригласил Мишустина посетить ядерный форум "Обнинск New"

Глав Росатома подчеркнул, что для госкорпорации было бы большой честью, если бы премьер-минитср РФ принял участие в мероприятии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Международный молодежный ядерный форум "Обнинск New".

"Михаил Владимирович, позвольте вас пригласить в Обнинск в этом году на Международный молодежный ядерный форум "Обнинск New". До 20 тыс. человек в нем принимают участие, люди из десятков стран. Есть что посмотреть в Обнинске и с точки зрения ядерных компетенций, ядерной медицины, передовых разработок в области применения облучательных технологий", - сказал Лихачев на встрече с Мишустиным, подчеркнув, что для госкорпорации было бы большой честью, если бы премьер принял участие в форуме.

Ежегодный Международный молодежный ядерный форум "Обнинск New" проходит в Обнинске (Калужская область). Организаторы мероприятия - госкорпорация "Росатом", правительство Калужской области и университет МИФИ. В 2025 году форум прошел в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности России.