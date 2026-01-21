Судно "Академик Трешников" отправилось в Антарктиду с участниками новой экспедиции

Кроме доставки обеспечения на антарктические станции, в ходе рейса будут выполняться научные морские исследования в Южном океане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" отправилось из Санкт-Петербурга в Антарктиду с участниками 71-й российской экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Судно доставит на шестой континент полярников 71-й Российской антарктической экспедиции и около 2 тыс. тонн грузов для обеспечения работы антарктических станций, включая продукты питания, топливо, материалы и оборудование. По маршруту следования судно посетит порт Монтевидео, заход в который запланирован на февраль. После пополнения запасов НЭС "Академик Трешников" направится к российским станциям Беллинсгаузен, Новолазаревская, Молодежная и Прогресс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме доставки обеспечения на антарктические станции, в ходе рейса будут выполняться научные морские исследования в Южном океане. Возвращение судна в Санкт-Петербург запланировано на май 2026 года.