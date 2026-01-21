В ОмГУ создают линейку биоматериалов для восстановления костной ткани

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Омского государственного университета (ОмГУ) им. Ф. М. Достоевского приступили к осуществлению масштабного проекта по созданию новых типов биосовместимых материалов - гелей, паст, гранул и пористых каркасов - для замещения обширных дефектов костной ткани, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Проект, получивший положительное заключение Российской академии наук, направлен на разработку решений для лечения последствий тяжелых травм, заболеваний и ранений. Разработка, рассчитанная на период с 2026 по 2028 гг., является продолжением исследований коллектива, в ходе которых доказана безопасность материалов на клеточном уровне", - отметили в пресс-службе.

Основу новых материалов составляют биомиметические композиты, сочетающие минеральную фазу (гидроксиапатит и фосфаты кальция) с органическими компонентами - как природными, так и синтетическими полимерами. Такая комбинация имитирует структуру натуральной кости и призвана обеспечить высокую биосовместимость и механическую прочность для замещения крупных участков.

"Ранее мы изучали процессы биоминерализации, разработали и испытали порошковые композиции, которые уже могут применяться для заполнения небольших костных полостей. Сейчас мы приступили к главной задаче - созданию новых костнозамещающих биоматериалов, которые по своей структуре и свойствам будут максимально приближены к натуральной костной ткани и смогут замещать дефекты значительного объема", - процитировали в пресс-службе руководителя проекта, доцента кафедры неорганической химии ОмГУ Светлану Герк.

В рамках нового этапа ученые планируют расширить перечень компонентов, изучить физико-химические свойства создаваемых материалов и провести комплексные биологические испытания.