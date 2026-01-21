В Индонезии нашли древнейшие наскальные рисунки возрастом 67,8 тыс. лет

На рисунке изображены два обведенных охрой силуэта рук

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Антропологи обнаружили в пещере Лянг-Метандуно на индонезийском острове Муна пока самый древний пример наскальной живописи - два обведенных охрой силуэта рук, чей возраст составляет 60,9 тыс. и 67,8 тыс. лет. Это отодвигает время появления художественного искусства на несколько тысяч лет назад, сообщила пресс-служба австралийского Университета Гриффита.

"Похоже, что остров Сулавеси и его соседи были одними из самых первых и богатых очагов художественной культуры древних людей, которая появилась на территории Зондских островов как минимум 67,8 тыс. лет назад. Это открытие подчеркивает важность дальнейшего археологического изучения других индонезийских островов, расположенных между Сулавеси и Новой Гвинеей", - заявил профессор Университета Гриффита (Австралия) Максим Обер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Данное открытие было совершено группой антропологов и археологов под руководством профессора Университета Гриффита (Австралия) Адама Брумма. 11 лет назад они обнаружили, что наскальные рисунки животных из индонезийского пещерного комплекса Марос-Пангкеп, которые считались в прошлом относительно поздней наскальной живописью, на самом деле были оставлены около 40-45 тыс. лет назад. Это сделало их древнейшими примерами "продвинутого" изобразительного искусства.

Впоследствии исследователи обнаружили на острове Сулавеси еще более древние примеры "композиционной" наскальной живописи, чей возраст составляет порядка 51 тыс. лет. Данное открытие усилило интерес антропологов к поискам подобных памятников древнего искусства в многочисленных пещерах на Сулавеси и других индонезийских Зондских островах и к их датировке при помощи методов физики.

Древнейшая наскальная живопись в истории рода Homo

В общей сложности ученые изучили 44 пещеры в южной части Сулавеси и на соседних островах и определили возраст 11 наскальных рисунков, часть из которых в прошлом не изучалась. Для этого исследователи испарили при помощи лазера часть прослоек известковых отложений, скопившихся на поверхности рисунков, и измерили то, как много атомов урана-234, урана-238 и тория-230 содержалось в слоях, наиболее близких к изображениям.

Эти замеры указали на то, что два стилизованных отпечатка рук, найденных в пещере Лянг-Метандуно на острове Муна у южных берегов Сулавеси, были рекордно древними. Их геохронологический возраст составляет 60,9 тыс. и 67,8 тыс. лет, что на 15 тыс. лет больше возраста других наскальных рисунков из Индонезии, а также на несколько тысяч лет больше, чем возраст отпечатков рук неандертальцев из испанской пещеры Мальтравиесо, которые до этого были древнейшим примером искусства для всего рода Homo в целом.

Как отметил профессор Брумм, особенный интерес представляет то, что древние художники не просто оставили отпечатки кистей рук, но и стилизовали их пальцы под длинные когти животных. В прошлом ученые уже находили на острове Сулавеси рисунки "зверолюдей", сочетавших в себе черты облика людей и животных, и обнаружение "звериных" отпечатков рук говорит о длительной эволюции этой художественной традиции, подытожил исследователь.