В Эфиопии впервые обнаружили останки древних парантропов

Ученые совершили это открытие при проведении раскопок на территории региона Милле-Логия, расположенном рядом с реками Леди и Аваш

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Палеоантропологи обнаружили в регионе Афар на севере Эфиопии фрагменты челюсти парантропа, чей возраст составляет порядка 2,6 млн лет. Ее обнаружение свидетельствует, что представители данного вида древних гоминид обладали значительно более широким ареалом обитания, чем считали ученые в прошлом, сообщила пресс-служба медцентра Университета Чикаго (UCMC).

"В Афарском регионе были найдены сотни останков австралопитеков, ардипитеков и древних людей, из-за чего отсутствие окаменелостей парантропов давно вызывало у нас интерес. Многие коллеги считали, что парантропы просто не проникали так далеко на север. Наша находка показывает, что на самом деле это было не так", - пояснил профессор Университета Чикаго (США) Зересенай Алемсехед, чьи слова приводит пресс-служба UCMC.

Ученые совершили это открытие при проведении раскопок на территории региона Милле-Логия, расположенном рядом с реками Леди и Аваш. В бассейне этих водных артерий за последние несколько десятилетий палеоантропологи обнаружили большое число окаменелых останков австралопитеков, древних людей и других гоминид, живших на северо-востоке Африки около 2,5-3 млн лет назад.

В далеком прошлом здесь находилось несколько крупных озер, в береговых отложениях одного из которых исследователи обнаружили фрагменты челюсти древнего гоминида, обладавшего необычно крупными зубами и мощными челюстными мышцами. Когда исследователи изучили эту окаменелость при помощи компьютерного томографа, они обнаружили, что она представляет собой челюсть парантропа, который жил на севере Эфиопии в начале плейстоценовой эры или в конце плиоцена, около 2,5-2,9 млн лет назад.

Последующее изучение окружавших ее прослоек грунта при помощи радиометрических методов показало, что возраст окаменелости составляет 2,6 млн лет, что делает ее одним из самых древних свидетельств существования парантропов на Земле. Что интересно, она была значительно менее массивной и адаптированной к употреблению только жесткой пищи, как челюсти "южных" парантропов (Paranthropus boisei), что говорит о более разнообразной диете и несколько другой экологической нише их афарской популяции.

"Многие эксперты высказывали предположения, что строгая диетическая специализация была причиной того, почему парантропы обитали только в южных регионах Восточной Африки, тогда как другие ученые предполагали, что это было связано с их неспособностью конкурировать с более "всеядными" древними людьми. Оказалось, что на самом деле ни то, ни другое не было правдой - парантропы были широко распространены и могли питаться разнообразной диетой", - подытожил профессор Алемсехед.

О парантропах

Парантропы представляют собой древних гоминид, живших в разных регионах Африки примерно 1-2,9 млн лет назад. Первый череп парантропа был обнаружен в Танзании в 1959 году британским археологом Мэри Лики, и впоследствии их останки находили в Кении и в разных регионах Южной Африки. Парантропы являются близкими родичами наших предков, которые пошли по иной эволюционной траектории, направленной на приспособление к пережевыванию грубой растительной пищи, что отражается в структуре их зубов и челюстей.