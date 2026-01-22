Создан мягкий волоконный чип для умной одежды

ШАНХАЙ, 22 января. /ТАСС/. Исследователи из Фуданьского университета в Шанхае разработали гибкий волоконный чип, который позволяет тканям обрабатывать информацию, подобно компьютеру. Об этом сообщило издание "Пэнпай".

Ученые создали большую интегральную схему внутри мягких полимерных волокон. Несколько слоев микросхем расположились внутри волокна благодаря многослойной сворачивающейся структуре, подобной свернутому ковру.

Каждый сантиметр умного волокна может вместить 100 тыс. транзисторов. Это дает возможность информационной обработки, сравнимой с некоторыми имплантируемыми медицинскими чипами.

Волоконный чип стабильно работает после завязывания узлов, стирки и даже наезда грузовика, что демонстрирует широкие перспективы применения этой технологии.

Гибкие чипы будут использоваться для создания умной одежды, а также в сферах нейрокомпьютерного интерфейса и виртуальной реальности.