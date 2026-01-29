Создана антимикробная упаковка для продуктов с почти 100% подавлением бактерий

ТОМСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые создали антимикробную упаковочную пленку с инновационными наночастицами, которая подавляет почти на 100% рост микроорганизмов. Технология запатентована и готова к внедрению в производство, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"Новая полипропиленовая пленка, модифицированная двухкомпонентными наночастицами оксида цинка и серебра (ZnO/Ag), способна эффективно подавлять рост патогенных бактерий и грибков на своей поверхности, уничтожая практически 100% микроорганизмов. Это позволит значительно увеличить срок годности продуктов и снизить риск пищевых отравлений", - сказано в сообщении.

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и СО РАН создали уникальные для России наночастицы, которые активируются под светом и работают как мини-очистители: создают кислородные активные формы, уничтожающие бактерии и грибки. Они эффективны даже при малом количестве и безопасны для людей и окружающей среды. Затем эти частицы использовали для создания антимикробной пленки.

Важной задачей было не только придать полимеру антимикробные свойства, но и сохранить его основные характеристики: прочность, гибкость и безопасность. Пленка, созданная учеными, подавляет практически 100% рост микроорганизмов, сохраняя все необходимые для упаковки свойства. Эффективность материала подтверждена в ходе тестов, рекомендованных стандартами. Пленку испытали против бактерий Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и дрожжеподобных грибов Candida albicans.

"На сегодняшний день отечественная промышленность не выпускает серийно антимикробные упаковочные материалы для пищевой отрасли. При этом производители очень заинтересованы в такой упаковке, так как увеличение срока хранения продуктов даже на сутки приведет к существенному снижению экономических потерь. Разработанная нами технология уже запатентована и готова к передаче от лаборатории в реальное производство", - сказала старший научный сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии физико-технического факультета ТГУ Ольга Бакина.

Исследование поддержано грантом Министерства науки и высшего образования РФ. В работе участвовали ученые лаборатории нанотехнологий металлургии физико-технического факультета ТГУ, НЦМУ "Новые материалы специального назначения" и Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Результаты работ легли в основу статьи, опубликованной в "Российском физическом журнале".