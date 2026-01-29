Разработан экономичный углеродный материал для суперконденсаторов

КАЗАНЬ, 29 января. /ТАСС/. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработали экономичный метод получения пенографита - углеродного материала нового поколения, который позволяет значительно повысить эффективность высокоемких суперконденсаторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Разработка отвечает стратегической задаче создания надежных систем для запуска техники в экстремальных условиях, например при освоении северных территорий, где при температурах ниже 40 градусов традиционные аккумуляторы не справляются. Создание более эффективных и компактных накопителей энергии критически важно для транспортной отрасли и авиационной промышленности.

"Новое направление в разработке химических источников тока - использование трехмерных электродов, которые из-за большей плотности активных веществ могут обеспечить более высокую удельную емкость. Особенно эффективны они будут при использовании в гибридных суперконденсаторах, которые благодаря протеканию в них электрохимических реакций способны обеспечивать значительно более высокую емкость" - приводит пресс-служба слова доцента кафедры нанотехнологий в электронике КНИТУ-КАИ Михаила Морозова.

В качестве токопроводящего компонента в аккумуляторах и суперконденсаторах обычно используют технический углерод, но его проводимость невысока. Альтернативы, такие как графен, эффективные, но дорогие в производстве. Казанские ученые нашли компромиссное решение, разработав простой и экономичный способ синтеза пенографита в обычной микроволновой печи - без сложного оборудования и дорогостоящих технологических установок.

"Пенографит работает эффективнее технического углерода, который используется даже в коммерческих литий-ионных аккумуляторах. При этом пенографит, благодаря своей слоистой структуре, распределяется в активной массе равномерно, заполняя весь объем электрода и обеспечивая надежный электрический контакт", - рассказали в пресс-службе.

Перспективы использования

Отмечается, что технология синтеза пенографита может быть легко масштабировано до промышленного производства благодаря использованию стандартного оборудования и простоте процесса. В условиях импортозамещения и развития отечественной энергетики это имеет особое значение.

Полученные результаты открывают новые возможности в транспортной отрасли, авиационной промышленности, системах рекуперации энергии, электромобилях и портативной электронике. Высокопроизводительные суперконденсаторы с пенографитовыми электродами смогут обеспечить более компактные и легкие источники питания для будущих технологий. Результаты работ опубликованы в журналах "Авиационная техника".