Метод ученых по восстановлению земель после нефтедобычи изменил экосистему

Рекультивацию территорий проводят с использованием торфа и посадкой сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а также черенков ив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) предложили подход для эффективной рекультивации нарушенных бурением для нефтедобычи территорий в Западной Сибири. Методика позволила впервые в российской практике в местах добычи нефти сформировать экосистемы, которые по биоразнообразию и продуктивности превосходят ранее существовавшие там растительные сообщества, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Мы видим, что сегодня экологическая эффективность данной технологии рекультивации нарушенных земель подтверждается формированием экосистем с достаточно высоким разнообразием растительных и животных видов. Об этом свидетельствуют следы присутствия на буровых площадках оленей, зайцев, появление муравейников и птиц. Этот подход позволяет не только минимизировать негативное воздействие нефтедобычи на природные экосистемы, но и способствует созданию новых устойчивых природных ландшафтов в Среднем Приобье", - привели в пресс-службе слова главного научного сотрудника Лаборатории методов реабилитации техногенных ландшафтов НИЦЭБ РАН - СПб ФИЦ РАН Людмилы Капелькиной.

Уточняется, что территория Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции обеспечивает порядка 60-70% всей добычи нефти в России. Высокая антропогенная нагрузка требует обеспечения экологической устойчивости территорий. Важнейшим инструментом для этого является рекультивация, учитывающая природно-климатические особенности региона. Она помогает стабилизировать почвенный покров, предотвратить эрозию почв, защитить водоемы и повысить устойчивость биологических систем.

По данным пресс-службы, внедрение подхода проходило на площадке ПАО "Сургутнефтегаз" - индустриального партнера СПб ФИЦ РАН. Метод отталкивается от технологических особенностей нефтедобычи. Именно в Западной Сибири, в условиях болотистой местности, для подготовки оснований под буровые площадки и производственные объекты намывается, складирует песок, а затем он транспортируется и используется для отсыпки площадок и дорог на слабых торфяных грунтах. Нарушенные вследствие этого процесса территории представлены разными грунтами с различной скоростью и возможностью для экологического восстановления, что требует комплексного подхода.

Что предложили ученые

Как рассказали в учреждении, рекультивация территорий проводится с использованием торфа и посадкой сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а также черенков ив. На обводненных территориях, где размещаются шламовые "амбары" (тонкоизмельченные отходы), осуществляется посадка ивы и рогоза. Эти операции по посадке растений, адаптированных к местным условиям, значительно повышают их приживаемость, сохранность, обуславливают хороший рост, способствуют формированию устойчивых лесных сообществ. Кроме этого, посадка рогоза и ивовых насаждений позволяет существенно укрепить почву. 25-летний опыт наблюдений за развитием и ростом растений на рекультивируемых буровых площадках свидетельствует о том, что вследствие отсыпки буровых площадок, расположенных на болотах, на них формируются более благоприятные гидротермические условия, способствующие хорошему росту древесных растений, создаются оптимальные условия для постепенного возрождения сосново-березовых лесов.

"Получен ценный опыт взаимодействия российской науки и промышленников, в результате которого на базе изучения токсичности и опасности буровых шламов доказан природосберегающий эффект восстановления растительного покрова, подтвержденный многолетним мониторингом. <…> Спустя 2,5 десятилетия сформировались новые ландшафты, которые по биоразнообразию и продуктивности растений превосходят ранее существовавшие на болотах сообщества. Это один из немногих случаев восстановления нарушенных земель", - отметила Капелькина.