Тюлени-ларги мигрируют между Беринговым и Охотским морями

До сих пор эти группировки считались изолированными

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пятнистые тюлени - ларги совершают переходы из Берингова моря в Охотское и обратно - таковы данные исследования, которое провели специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ им. Витуса Беринга) - координатора программы исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий, в рамках которой ведется изучение тюленей.

"Ученые получили новые данные о миграциях пятнистого тюленя - ларги - у берегов Камчатки. Спутниковое слежение показало, что животные способны к переходам между Беринговым и Охотским морями. До сих пор эти группировки считались изолированными", - отметили в пресс-службе.

В период с 15 по 31 августа 2025 года исследователи работали на острове Уташуд у восточного побережья Камчатки. За две недели они отловили и пометили 19 тюленей двух видов - ларги и антура, или курильского подвида обыкновенного тюленя. На каждое животное установили спутниковый передатчик; на момент отчета 18 из них продолжали передавать данные. К настоящему времени пятеро из помеченных тюленей перешли с тихоокеанского побережья Камчатки в Охотское море.

Ранее данные с передатчиков, установленных в ходе предыдущих экспедиций 2023 года, также показали, что часть ларг остается у берегов Камчатки круглый год, в том числе в период размножения зимой. Почему другая часть популяции совершает длинные и энергозатратные переходы в Охотское море - вопрос, на который ученые пока ищут ответ. Одна из рабочих гипотез - "филлопатрия": животные возвращаются для размножения туда, где родились сами. Этот феномен описан у ряда видов, однако для ларги требует подтверждения.

"Данные спутникового мечения показывают: ларга способна к масштабным перемещениям между Охотским и Беринговым морями, и представления об изолированности этих группировок нуждаются в пересмотре. Вместе с тем мы видим, что популяция неоднородна - часть животных остается у восточного побережья Камчатки, часть мигрирует. Что определяет этот выбор и связан ли он с местом рождения - именно этот вопрос мы сейчас изучаем", - отметил руководитель научного коллектива, академик РАН, заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Вячеслав Рожнов.

Параллельно с изучением перемещений ученые провели комплексную оценку состояния здоровья отловленных животных. Собранный материал позволит провести гормональные, токсикологические, иммунологические, микробиологические и биохимические исследования. Работа по изучению морских млекопитающих у берегов Камчатки ведется в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024-2026 годы. Программу координирует КамГУ им. Витуса Беринга, в ней участвуют 11 научных организаций.