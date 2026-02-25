Дождевые черви могут указывать на загрязнение почв тяжелыми металлами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дождевые черви могут указывать на загрязнение почв тяжелыми металлами и делать это гораздо эффективнее, чем почвенные организмы. К такому выводу пришли ученые, исследовав Каргалинские медные рудники в Оренбургской области, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Каргалинское месторождение, как уникальный пример монометаллического загрязнения, где аномально высокие концентрации практически одной только меди, а содержание других элементов остается на уровне фоновых значениях, открывает широкие возможности для дальнейшей работы. В условиях реального долговременного загрязнения дождевые черви выступают более надежными биоиндикаторами медного загрязнения, чем почвенные микроорганизмы", - говорится в сообщении.

Исследование проводила международная группа ученых из чилийских университетов Тарапаки и Вальпараисо, Российского университета дружбы народов, Кольского научного центра РАН, Института экологии растений и животных и Института степи Уральского отделения РАН. Ученые следили за несколькими параметрами, такими как выживаемость взрослых особей, способность к размножению и поведенческая реакция - стремление избежать контакта с загрязненной почвой. В это же время другая группа исследователей анализировала реакцию почвенных микроорганизмов.

"В результате экспериментов, во-первых, выяснилось, что общее содержание меди в почве предсказывает токсичность для дождевых червей ничуть не хуже, чем измерение биодоступной фракции. Это означает, что в условиях реального долговременного загрязнения для оценки риска для червей достаточно измерить общую концентрацию металла, что проще и дешевле. Во-вторых, дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы. Чтобы вызвать 25% подавления жизненных функций у червей, требовалась концентрация меди в 480 мг на 1 кг почвы. Для того чтобы добиться схожего эффекта на микробное сообщество, потребовалась концентрация в 10 раз выше - 4,5 тыс. мг. Та же картина наблюдалась и для концентрации, вызывающей 50% эффект", - отметили в Минобрнауки.

Исследование показало, что в экосистеме с наличием медного загрязнения в первую очередь страдает именно мезофауна, представленная червями. Микробное сообщество при этом демонстрирует устойчивость и способность выживать в крайне неблагоприятных условиях.

Ученые планируют продолжить работу на Каргалинском месторождении и изучить другие его участки, но с иными почвенными условиями, чтобы понять, как такие свойства, как кислотность или содержание глины, влияют на проявление токсичности меди. Также в ходе исследования был сделан важный шаг на пути к более точной и реалистичной оценке экологических рисков, связанных с загрезнением почвы тяжелыми металлами, заключили в Минобрнауки.