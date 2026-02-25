Создана мультиагентная ИИ-система, ускоряющая создание промышленного ПО

Она берет на себя полный цикл разработки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали мультиагентную систему, которая берет на себя полный цикл разработки промышленного ПО - от анализа задачи и проектирования архитектуры до тестирования и доработки финального продукта. Ее использование поможет промышленникам ускорить создание ПО в несколько раз, сообщила ТАСС пресс-служба Университета ИТМО.

"Наша система ускоряет весь цикл разработки и снижает ее стоимость от 2 до 10 раз, что делает IT-решения доступными для любого сектора экономики. Мы ожидаем в текущем году, что система сможет в разы сократить сроки реализации пула заказов небольших IT-компаний", - заявил старший научный сотрудник Исследовательского центра "Сильный искусственный интеллект в промышленности" ИТМО Денис Насонов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отметил ученый, существующие решения в данной области предоставляют разработчикам доступ к своим языковым моделям и инструментам, которые внедряются в среду разработки и помогают дописывать только отдельные части кода. Таким образом, создание сложных и принципиально новых продуктов в области промышленного ПО требует большой команды профессионалов с уникальной экспертизой в разных ИТ-областях.

Российские исследователи разработали набор из автономных интеллектуальных систем, которые способны в значительной степени заменить эту команду профессионалов и взять на себя их обязанности. Подготовленные учеными ИИ-агенты анализируют запросы разработчиков, уточняют цели, задачи и контекст, после чего разбивают его на подзадачи и проектируют архитектуру решения, опираясь на уже существующие базы данных, библиотеки и сервисы компании-клиента.

В процессе разработки этих решений системы ИИ также генерируют документацию, системы проверки работоспособности продукта и прочие инструменты, необходимые для полноценной эксплуатации и дальнейшего развития промышленного ПО. При этом ученые отмечают, что работа данного набора агентов уже была проверена на тестовых задачах и реальных практических проектах в крупных российских компаниях.

В частности, системы ИИ были применены для создания приложения для автоматического анализа резюме соискателей под конкретные вакансии, а корпорация "Татнефть" использовала данную разработку для создания аналитических инструментов, помогающих оценить успешность добычи нефти на скважинах.