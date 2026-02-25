В РФ создают систему контроля восстановления ходьбы с помощью веб-камеры

Проект находится на стадии работающего прототипа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ разрабатывают систему с применением компьютерного зрения, которая позволит объективно оценивать состояние нижних конечностей пациента, проходящего реабилитацию, при помощи веб-камеры. Об этот сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что проект находится на стадии прототипа.

"Новая интеллектуальная система способна превратить в инструмент точных измерений стандартную камеру ноутбука", - приводятся в сообщении слова директора НИИ нейронаук СамГМУ Александра Захарова.

Отмечается, в основе решения лежат технологии компьютерного зрения. Система предоставляет точные угловые измерения в реальном времени, автоматически сравнивает показатели левой и правой конечностей и позволяет отслеживать прогресс восстановления, формируя структурированные отчеты.

По информации пресс-службы, система будет полезна пациентам для домашней реабилитации и контроля лечебной физкультуры, врачей-реабилитологов для объективной оценки динамики и дистанционного мониторинга, спортивных специалистов для анализа техники и профилактики травм, а также неврологов для раннего выявления расстройств, например болезни Паркинсона, через анализ походки.

Проект находится на стадии работающего прототипа. "На данный момент разработаны два функциональных программных модуля. Первый предназначен для анализа параметров походки и выявления биомеханических отклонений, в том числе при неврологических поражениях. Второй модуль обеспечивает количественную оценку диапазона движений суставов нижних конечностей в реальном времени с автоматическим сравнением показателей симметрии левой и правой сторон. Оба модуля формируют объективные количественные показатели и структурированные отчеты, позволяющие отслеживать динамику функционального восстановления пациента", - уточняется в сообщении.