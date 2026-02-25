Путешественники протестировали радиомаяк поисковой системы, поставив рекорд

Юрий Волков и Станислав Прохоров совершили самый большой по протяженности мотопробег по Антарктиде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские путешественники, мотоциклисты клуба "Ночные волки" Юрий Волков и Станислав Прохоров совершили первый в мире и самый большой по протяженности мотопробег по Антарктиде. На всем пути путешественников сопровождал персональный радиомаяк системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос).

"Три новых мировых рекорда поставили российские путешественники, мотоциклисты клуба "Ночные волки" Юрий Волков и Станислав Прохоров в ходе экспедиции в Антарктиду, завершившейся в январе 2026 года. Их достижения - первый в мире и самый большой по протяженности мотопробег по шестому континенту, а также покорение на мотоцикле самой южной широты Земли - признаны уникальными мировыми результатами. На всем пути преодоления сложнейших климатических условий и логистических цепочек экстремалов подстраховывал персональный радиомаяк системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, переданный им "Российскими космическими системами", - говорится в сообщении.

Путешествие заняло у Волкова и Прохорова два месяца. До континента они добирались вместе с полярниками и членами 71-й Российской антарктической экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Федоров". Мотоциклисты успешно преодолели 500 км Антарктиды, а также посетили три антарктические станции - "Мирный", "Молодежная" и "Прогресс". Пробег стал первым и единственным мировым рекордом такого уровня.

Вместе с основным спасательным радиомаяком системы КОСПАС-САРСАТ Волков и Прохоров взяли с собой закодированный тестовым протоколом маяк "Парм-406СП". С помощью его активации на станции "Прогресс" они помогли провести исследование, оценивающее качество приема сигнала при максимальном удалении радиобуя от наземной станции.

Так, сигнал был получен спустя минуту станцией системы на острове Реюньон в Индийском океане, что доказало его корректную работу на максимальных южных широтах. "Наше тестирование показало, что при расстоянии между станцией и буем в 5,6 тыс. км разница координат между глобальной навигационной спутниковой системой маяка и алгоритмом независимого определения координат наземной станции составила всего 1,5 км. Это хороший результат, который говорит о надежности и точности аппаратуры, от которой зависит скорость и эффективность спасательной операции", - рассказал главный конструктор бортовой аппаратуры поиска и спасания РКС Сергей Букин.

О системе

Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов и других объектов, попавших в аварию. Система образована в 1979 году и впервые успешно применена в Канаде 10 сентября 1982 года. Сигнал бедствия от экипажа легкого самолета тогда поймал и передал канадской наземной спасательной станции советский спутник "КОСПАС-1". Всего за время эксплуатации международной системы было спасено уже более 70 тысяч человек. Доступ к данным системы предоставляется всем государствам на безвозмездной основе. "Российские космические системы" являются ключевым центром компетенций по техническим вопросам и главным разработчиком бортовой и наземной аппаратуры российского сегмента.