Ученые из четырех стран поучаствуют в конференции по изучению белого медведя

Мероприятие пройдет на Чукотке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые из четырех стран - России, США, Канады и Бразилии - примут участие в международной конференции "Вселенная белого медведя", которая с 2017 года проходит на Чукотке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"География участников форума охватывает несколько континентов: в Анадырь прибудут около полусотни участников, среди которых представители "Медвежьего патруля" из сел Нутэпэльмен и Рыркайпий, поселка Угольные Копи, а также делегаты проекта "Чистая Арктика". К дискуссии в формате видеоконференции присоединятся исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов России. К обсуждению подключатся и зарубежные коллеги: запланирован телемост с учеными из Бразилии, которые представят опыт размножения полярного хищника в условиях Аквариума Сан-Паулу, а также со специалистами из Канады и США", - говорится в сообщении.

Планируется, что ученые представят результаты 15-летних наблюдений за белым медведем в Российской Арктике, данные о стойких загрязнителях в организмах хищников и современные методы статистического моделирования. Ключевой темой неизменно остается снижение конфликта между человеком и медведем. Среди практических тем - презентация "тревожного чемоданчика" - инновационного средства нелетального отпугивания, который разработан специалистами проекта "Чистая Арктика" и протестирован совместно с МЧС.

На Чукотке обитает одна из самых крупных популяций белых медведей в мире, насчитывающая около 3 тыс. особей. Чукотско-аляскинская популяция считается крупнейшей, а остров Врангеля является главным "родильным домом" для этих животных в Арктике. В связи с глобальными изменениями климата хищники все чаще появляются в удаленных селах, для их отпугивания от населенных пунктов в регионе работают "Медвежьи патрули".