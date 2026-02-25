Выявлена низкая точность технологических прогнозов в сфере транспорта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские экономисты обнаружили, что метод Дельфи, популярный в экономической науке метод экспертной подготовки прогнозов, крайне плохо справляется с прогнозированием развития транспорта - средняя сбываемость таких прогнозов не превышает 25%. Это говорит о необходимости создания новых инструментов такого рода, пишут исследователи в статье в научном журнале Technological Forecasting and Social Change.

"Мы оценили точность метода Дельфи при прогнозировании трендов технологического развития, опираясь на данные японского Национального института научной и технологической политики (NISTEP). В среднем данный подход точно спрогнозировал лишь 25% трендов в данной области, причем проведенный нами анализ раскрыли наличие своеобразной "ямы форсайта" в области среднесрочных прогнозов", - говорится в исследовании.

Как отмечают ученые, во многих отраслях знаний для составления различных прогнозов и форсайтов используется так называемый метод Дельфи. Он был разработан в США в 1950 - 1960-х годах для прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны. В его рамках проводится серия последовательных экспертных опросов, мозговых штурмов и интервью, которые последовательно дополняются и расширяются, и затем объединяются в единый прогноз.

Команда российских ученых из Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний и Института экономики транспорта и транспортной политики заинтересовалась тем, насколько хорошо работает этот метод прогнозирования в сложно устроенных и инертных отраслях, таких как транспорт. Руководствуясь этой идеей, исследователи проанализировали серию "дельфийских" прогнозов, подготовленных NISTEP в 1992, 1997 и 2001 гг.

В общей сложности российские ученые проанализировали 167 технологических прогнозов, подготовленных их японскими коллегами в конце прошлого века и в начале текущего столетия, для составления которых было использованы данные свыше 600 опросов и других форм наблюдений. Проведенный исследователями анализ неожиданно показал, что средняя точность этих форсайтов составляла всего 25%, причем для отдельных отраслей, таких как авиация, он был еще ниже, порядка 11%.

При этом ученые обнаружили, что точность прогнозов также сильно зависела от горизонта прогнозирования - самыми неточными были среднесрочные ожидания экспертов (исполнилось около 8% этих оценок), тогда как краткосрочные прогнозы и долгосрочные форсайты значительно чаще сбывались (около 30%). Все это, по мнению российских исследователей, говорит о необходимости улучшения метода Дельфи и разработки новых подходов прогнозирования для сложно устроенных отраслей с высоким уровнем инерционности.