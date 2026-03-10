РКС разрабатывает инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией

Наземный сегмент будет включать новую систему антенн и технических средств, расположенных на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) создает наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией (РОС) и ее обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе РКС.

"Наземный сегмент будет включать новую систему антенн и технических средств, расположенных на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки. Выведение модулей и других элементов станции обеспечат комплексы средств измерений, сбора и обработки информации РКС космодромов Байконур и Восточный, а также новый трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный на "амурской" траектории ракет-носителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что холдинг разрабатывает новый тип унифицированных командно-измерительных станций и технических средств с размещением по всей России для информационного обеспечения и управления космическими аппаратами орбитального комплекса РОС. Для управления станцией также будет модернизирован антенный комплекс геостационарных спутников-ретрансляторов системы "Луч".

Как отметили в пресс-службе, модули для РОС и пилотируемые транспортные корабли будут выводиться с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5М". Под нужды именно этой ракеты-носителя холдинг усовершенствует технические и программные средства измерительных комплексов космодромов Байконур и Восточный. После разработки отечественного ПО и конструкторской документации специалисты РКС приступят к интеграции систем в единый комплекс для начала строительства РОС в 2028 году.