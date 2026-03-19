В России день будет казаться длиннее ночи в первые сутки астрономической весны

В Московском планетарии отметили, что 20 марта Солнце пересечет небесный экватор и окажется в Северном полушарии небесной сферы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Световой день в России визуально будет казаться на 8-11 минут длиннее ночи уже в первые сутки астрономической весны из-за атмосферной рефракции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическая весна в России наступит 20 марта, в день весеннего равноденствия, когда Солнце пересечет небесный экватор и окажется в Северном полушарии небесной сферы. В этот день продолжительность светлого времени суток и длина ночи на всей Земле сравняются: Солнце пробудет под и над горизонтом по 12 часов.

"У Земли есть атмосфера, которая преломляет солнечные лучи и действует для них подобно призме. Вблизи горизонта Солнце на самом деле располагается на 1,5 градуса ниже, чем видит наблюдатель. Из-за атмосферной рефракции (преломления солнечных лучей в атмосфере Земли) наблюдатель видит восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше. По этой причине в дни равноденствий продолжительность дня немного больше продолжительности ночи. В средних широтах Земли эта разница составляет около 8-11 минут", - сообщили в планетарии.

В связи с этим эффектом продолжительность дня и ночи станет равна через 2-3 дня после весеннего равноденствия, уточняют астрономы. Далее длина светлой части суток в России и других странах Северного полушария Земли будет увеличиваться.