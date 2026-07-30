Эксперт Кулаков: землетрясение в Японии может привести к повтору событий 2016 года

За первым ударом может последовать второй, еще более мощный и опасный, отметил член-корреспондент РАН

Редакция сайта ТАСС

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НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение на японском острове Кюсю, произошедшее 28 июля с магнитудой 7,1, по своему механизму и расположению схоже с событиями 2016 года. Из-за этого нельзя исключать, что за первым ударом может последовать второй, еще более мощный и опасный, сообщил ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

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В апреле 2016 года в префектуре Кумамото на острове Кюсю произошла серия разрушительных землетрясений. Тогда первый удар магнитудой 6,5 оказался лишь предвестником (форшоком) более мощного катаклизма магнитудой 7,3, последовавшего через два дня. Жертвами стихии тогда стали 273 человека, более 2,8 тыс. получили ранения.

"Землетрясение 2016 года было точно таким же и по положению, и по магнитуде, а также по механизму и тектонике. Исключить ничего нельзя, повторное сильное событие вполне возможно. Вероятно, в прошлый раз первое событие привело к перераспределению напряжений в земной коре, что в итоге спровоцировало срыв на разломе, который ранее был заблокирован. Поэтому аналогичный сценарий возможен и сейчас", - подчеркнул Кулаков.

При этом собеседник агентства отметил, что, по уточненным оценкам геологической службы США, магнитуда нынешнего землетрясения составляет 6,8. Ученый выразил надежду, что японская инфраструктура справится с афтершоками. Жителям стоит быть готовыми к любому развитию событий, отметил Кулаков.

28 июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое стало одним из самых мощных по разрушениям в стране за последние годы. Многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены здания, пострадали дороги и мосты. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. Более 95 тыс. домов и квартир остаются без водоснабжения в префектуре Кумамото. На данный момент число жертв землетрясения выросло до 28. Власти уточняют, что в эту статистику включены и "косвенные" жертвы, чья смерть наступила уже после удара стихии от его последствий.