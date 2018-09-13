Археологи в Новгороде нашли берестяную грамоту с первым упоминанием слова "падчерица"

ТАСС, 13 сентября. Археологи в Великом Новгороде при расшифровке текста берестяной грамоты, найденной на раскопе Дубошин-II в начале сентября, впервые встретили слово "падчерица" в подобных исторических документах. Содержание записки также показалось ученым необычным, сообщили в пресс-службе Новгородского объединенного музея-заповедника.

"В письме автор высказывал серьезные финансовые претензии к своей падчерице, которая жила на "Рядятине улице". Слово "падчерица" в берестяных грамотах упоминается впервые, а названия улиц встречаются крайне редко. Интересную задачу для интерпретации текста перед учеными документ ставит и тем, что послание направлено от имени двух человек, которые обращались тоже к паре адресатов. При этом с той и другой стороны встречается одинаковое имя - Иванко", - говорится в сообщении музея.

В пресс-службе музея ТАСС пояснили, что грамота была найдена в слое XII века. Она была свернута в небольшой свиток, развернуть который археологам стоило большого труда. В ней содержится текст из семи строк - по оценкам специалистов, это довольно большой объем. Историки продолжают изучение документа.

Как узнать возраст слова

В Институте лингвистических исследований Российской академии наук ТАСС подтвердили, что упоминание слова "падчерица" в XII веке было возможно, поскольку появление подобных терминов родства ученые относят еще к праславянскому периоду - первым векам новой эры. Однако его употребление в письменных источниках действительно редкость, и это представляет большой интерес для историков и лингвистов.

"Падчерица - термин родства, а это самый устойчивый класс лексики в языке. Скорее всего, оно восходит к праславянскому, дописьменному периоду. Но поскольку оно бытовое, в церковных произведениях оно редко употребляется, в письменности оно могло быть зафиксировано только в XII веке", - пояснил ТАСС Научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН, кандидат филологических наук Георгий Мольков.

По его словам, в лингвистических словарях отмечается, что этот термин встречался в рукописях XIII века, например, в Новгородской кормчей книге. Более ранние письменные источники не сохранились. "Если речь идет о сохранившемся материальном носителе, каковым является берестяная грамота, она датируется XII веком, и там процарапано слово "падчерица", то это может быть самый ранний сохранившийся документ с письменным употреблением этого слова", - сказал Мольков.

Берестяные грамоты - документы древнейшего этапа письменной истории русского языка, все они относятся к XI-XV векам. Как отмечают ученые, в отличие от большинства других текстов той эпохи, письма на бересте дошли до нас в оригиналах, а не в списках, поэтому при их анализе нет необходимости строить предположения о том, что в их языке принадлежит первоначальному документу, а что поздним переписчикам.

Археологи считают, что в культурном слое Великого Новгорода XI-XV веков скрыто около 20 тысяч берестяных грамот, а извлечь удалось пока только 5-6%.