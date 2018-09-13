Археологи обнаружили в древнем воинском кургане на Кавказе стеклянные бусы III века н.э.

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Фрагменты ножа, детали сбруйного набора и стеклянные бусы, которые украшали крепление оружия к поясу, III века н.э. нашли археологи в сельском поселении Экажево (Ингушетия) на территории древнего курганного могильника, где предки нынешних ингушей хоронили воинскую знать. Об этом рассказал ТАСС замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е.И. Крупнова Умалат Гадиев.

"Мы нашли керамическую миску, железные пряжки, фрагменты ножа, серебряную пряжку, бусы глазчатые из синего стекла, которые украшали крепление оружия к поясу и золотые нашивные бляшки, детали предмета сбруйного набора - более 40 находок, датируемые примерно началом III в. н.э. Для историков и археологов эти находки и раскопки дают понимание культуры и истории того времени, это важный ключ к пониманию. А тем более, когда сегодня очень актуален вопрос аланской идентичности, аланской культуры и истории, вопрос требует тщательного и комплексного исследования", - сказал он.

По словам археолога, курган подвергался ограблению в древности, поскольку в его катакомбах находятся захоронения знати, ее оружия, украшений и предметов быта.

"Участок характеризуется тем, что там достаточно крупные курганы с глубокими катакомбами. Там проводились захоронения дружинной и воинской знати, которые сопровождались захоронением оружия и прочих предметов. Найденные материалы очень важны для понимания древней истории не только ингушей, но и всего Северного Кавказа и носители аланской культуры, которые здесь жили ранее", - сообщил по итогам раскопок журналистам старший научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Малашев.

По словам археологов, золотые и серебряные артефакты, из числа обнаруженных в Экажеве, находят крайне редко, а вот миска, железные пряжки, имеют частые аналогии. По их мнению, неизученные территории Ингушетии хранят в себе много интересных находок, которые еще предстоит обнаружить и изучить.

Все находки переданы в музей краеведения им. Т. Мальсагова в Ингушетии. По информации сотрудников археологического центра республики, экажевский могильник был обнаружен еще в 1980 годах. Археологи намерены продолжить свою научно-исследовательскую работу в городе Карабулаке, сельских поселениях Яндаре, Экажево и Гамурзиево.