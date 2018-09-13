Посол РФ в США: между российскими и американскими учеными давно сложились устойчивые связи

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие между Соединенными Штатами и Россией в научной сфере основывается на тесных связях между учеными и развивается весьма успешно. Такой комментарий дал в четверг журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается науки, то здесь уже давно сложились устойчивые связи между учеными, университетами, лабораториями. Как правило, они работают друг с другом напрямую и весьма успешно. В США очень сильная русскоязычная научная диаспора, которая продолжает наращивать партнерство с российскими учебными заведениями. Речь идет об участии в научно-образовательных программах, экспертной оценке научных проектов, содействии созданию "зеркальных" лабораторий в России, организации стажировок студентов и молодых ученых в возглавляемых представителями американской Ассоциации русскоговорящих ученых (RASA-USA) центрах", - сказал посол.

По его словам, акцент при этом делается на новых высокотехнологичных направлениях. "Посольство участвует в организации ежегодных конференций этой ассоциации, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы по естественным, гуманитарным и экономическим наукам. Очередная конференция пройдет 2-4 ноября в городе Вашингтоне", - отметил Антонов.