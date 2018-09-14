Ученых удивила высокая продуктивность арктических морей

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ученые зафиксировали необычно высокую продуктивность морей Арктики. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Мурманске Мария Гаврило, научный руководитель экспедиции "Открытый океан: Архипелаги Арктики", вернувшейся от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Удивило, что очень продуктивные воды", - сказала ученый.

Исследователи проводили забор воды в верхнем слое морей. По словам Гаврило, трал оказался наполнен водорослями, планктоном, икрой. Самым необычным было то, что водоросли цвели еще в сентябре, хотя считалось, что цветение заканчивается в середине лета.

По мнению ученых, это гарантирует хорошую кормовую базу для рыб и моллюсков. Кроме того, ученые обнаружили четыре новых лежбища моржей, которые ранее не были зафиксированы.

Эта ежегодная экспедиция в нынешнем сезоне продлилась три месяца. Начали исследования в прибрежных водах Мурманской области у Дальних Зеленцов, потом исследовали Кандалакшский заповедник Семиостровье, Новую Землю, Землю Франца-Иосифа.