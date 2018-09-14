Экспедиция в Арктику подтвердила находку яхты одного из открывателей Земли Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Экспедиция "Открытый океан: Архипелаги Арктики", работавшая у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа, подтвердила обнаружение яхты "Эйра", на которой английские исследователи в 1880-81 гг. открыли значительную часть островов этого арктического архипелага. Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Мурманске археолог Марк Степанов по итогам экспедиции, остов яхты был найден в прошлом году, и в этом удалось ее полностью идентифицировать.

"В ходе исследований получили 100-процентную привязку, это действительно яхта Эйра", - сказал он.

Помогла керамика

По историческим данным, в этом месте должна была лежать как раз "Эйра". Но доказать это оказалось непросто. Съемки прошлого года показали наличие некоего объекта на дне, и в этом на месте были проведены тщательные водолазные работы.

Глубина составляла 18-20 метров, температура от 0 до -1 градуса. Для проведения исследований водолазы готовились полгода, было закуплено оборудование для работы при низких температурах. Как уточнил Сергей Ковалев, руководитель водолазных работ, сложности были по погоде и по течениям. "Времени было мало очень, видимость плохая очень. Но все работы удалось провести", - сказал он.

При этом, по историческим данным, на борту яхты не было названия, не было на ней и рынды (судового колокола), на котором обычно указывают имя судна.

Идентифицировать яхту помогли осколки керамики. На одном из них нашли надпись "Лондон", а на черепке от бутылки - название производителя рома из города, где строилось судно - Петерхед. Также были исследованы размеры найденной яхты, характерные черты корпуса и декора. Все это вкупе и позволило подтвердить находку.

Искали 12 лет

Экспедиция начала поиск яхты "Эйра" еще 12 лет назад, но увенчалась успехом только в прошлом году. Тогда и в последующие годы сделать этого не удалось, но собрался большой архив информации по экспедиции. "Эйра" дважды достигала Земли Франца-Иосифа - в 1880-м и 1881-м. Участники той экспедиции были одними из пионеров открытия архипелага. Они обнаружили и дали названия большинству островов южной части архипелага.

В 1881 году яхту раздавило льдами. К счастью, все члены экипажа остались живы, перезимовали на архипелаге и через год на ботах вернулись на большую Землю. На одном из островов до сих пор есть "Домик "Эйры", который сегодня очень популярен у арктических туристов.