United Launch Alliance запустила ракету со спутником для изучения ледяного покрова Земли

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Компания United Launch Alliance (ULA) в субботу провела запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2, предназначенным для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Старт, трансляция которого велась на сайте компании, состоялся с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

ULA информировала о благополучном отделении второй ступени носителя. "Отделение второй ступени с двигателями завершено. Интервал движения [первой ступени] без включенных двигателей продлится примерно 37 минут", - уточнила компания в своем Twitter. "Четыре микроспутника CubeSat активируют систему разделения после запуска [двигателя], который произойдет приблизительно через 1 час 10 минут после старта [носителя]", - добавила ULA. Она планирует, что спутник выйдет на заданную орбиту через 2 часа 10 минут после старта ракеты.