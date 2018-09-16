На юге Египта археологи обнаружили сфинкса

По словам генерального секретаря высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, "находка, наиболее вероятно, относится к эпохе Птолемеев" (331 год до н.э. - 31 год н.э.). Косвенным подтверждением этого, пояснил он, является то, что артефакт был найден в той же юго-восточной части древнеегипетского храма, где два месяца назад нашли статую фараона Птолемея V (204-180 годы до н.э.), а также еще два древних памятника того же временного периода.

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Сфинкса - статую в облике животного и лицом человека - обнаружили археологи в ходе работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта. Об этом сообщило в воскресенье министерство по делам древностей.

Статуя, указывается в распространенном коммюнике ведомства, имеет относительно небольшие размеры - 28 см в ширину по основанию постамента. Голову сфинкса украшает урей - царский убор с изображением богини-кобры Уаджит, завершает облик ритуальная борода фараона. Извлеченный из-под земли памятник находится в отличном состоянии, даже сохранились краски - глаза, брови и зрачки статуи из песчаника были выделены темным цветом.

Ремонтные работы в храме Ком-Омбо проводятся уже около года, и за это время там было сделано несколько интересных археологических открытий. В частности, ученые нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта, несколько других древних статуй, а также бюст римского императора Марка Аврелия.

В Древнем Египте Ком-Омбо был столицей пятого нома (провинции) страны. Первое упоминание о нем относится к Первому переходному периоду (XX век до н. э.). В те времена там были воздвигнуты культовые постройки, но от них мало что сохранилось.

Уже в эпоху Птолемеев (с IV века до н.э.) в Ком-Омбо были возведены два храма из камня. Одно крыло святилища было посвящено крокодилообразному богу Себеку, другое - богу Гору, которого изображали в виде сокола. Декорирование храма было закончено только во II-III веках н.э.