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РАН предлагает включить строительство синхротрона во Владивостоке в нацпроект "Наука"

Глава Российской академии наук Александр Сергеев уверен, что включение строительства синхротрона в нацпроект не приведет с существенному увеличению финансирования

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Строительство крупной научной исследовательской установки - синхротрона на острове Русский во Владивостоке следует включить в национальный проект "Наука". Такое мнение выразил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году должен завершиться первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайенс" "Источник синхротронного излучения 4-го поколения" (ИССИ-4) и Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

"Я очень надеюсь и буду поддерживать, чтобы этот проект, пока сейчас еще есть время, появился в национальном проекте "Наука". Сейчас пока в нацпроекте присутствуют ИССИ-4 и СКИФ то Протвино и Новосибирск. И очень было бы хорошо, если бы мы к этому проекту подошли комплексно", - сказал Сергеев.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток. В частности, высокая интенсивность излучения помогает улучшить качество снимков при ангиографии и маммографии, чтобы обнаруживать опухоль на ранней стадии. Также эта особенность позволяет при лечении воздействовать в основном на больные клетки, не разрушая здоровые.

Сергеев отметил, что включение проекта по строительству синхротрона на Дальнем Востоке в нацпроект "Наука" не приведет с существенному увеличению финансирования.

"Дело в том, что решения по разработке [синхротронов] - общие, и это не только масштабирование, а некоторые конкретные параметры, к примеру, по длине волн, фокусировке пучков. То есть, это уже вопросы, которые на базе общей модели выглядят не увеличивающими существенно стоимость", - сказал он.

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РоссияСергеев, Александр МихайловичПриморский край
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