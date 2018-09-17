Резидент "Сколково" получит 5 млн рублей на развитие бота-юриста

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Резидент Фонда "Сколково" FastLaw получит 5 миллионов рублей на развитие проектов в области LegalTech, специализирующейся на создании программного обеспечения для юридической деятельности на базе искусственного интеллекта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба фонда.
"Юридическая компания "Правокард" инвестирует 5 млн рублей в развитие резидента "Сколково" FastLaw для создания новых проектов в LegalTech на базе технологий искусственного интеллекта (AI). Команды обеих компаний объединили возможности для повышения технологичности и доступности юридических услуг", - говорится в сообщении.
Компания FastLaw разрабатывает технологии для бизнеса в сотрудничестве с лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института (МФТИ). У FastLaw уже есть рабочие прототипы технологических проектов, которые внедряются в бизнес. Одни из них помогает автоматизировать обработку входящих заявок или документов, и на основе их содержания извлекать персональную информацию, подбирать подходящий ответ и так далее.
"Компания "Правокард" приняла решение инвестировать в FastLaw после того, как увидела реальные результаты работы. На хакатоне, где титульным спонсором выступала "Правокард", команда FastLaw за 2 дня сделала реально работающий продукт - бота-юриста, который с использованием нейронной сети отвечал на вопросы пользователей", - прокомментировал решение учредитель компании "Правокард" Николай Тюрников, слова которого приводятся в сообщении.
По словам директора Центра юридических технологий IT кластера Фонда "Сколково" Антона Пронина, инвестиции в российский LegalTech пока сложно сравнивать с зарубежными. Например, в США они могут достигать нескольких десятков миллионов долларов.
"Однако, в текущем году в России это уже четвертый случай привлечения инвестиций в LegalTech-стартап. В два раза больше, чем за весь 2017 год. В данном случае интерес инвестора к технологии применения нейронных сетей в юриспруденции понятен, ведь на сегодняшний день технология является самой перспективной", - отметил Пронин.