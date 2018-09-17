Российский палеонтолог обнаружил древнего "тараканомуравья"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новый вид древних тараканообразных насекомых, которые копировали внешний вид муравьев, обнаружил сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка Российской академии наук (РАН). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба научной организации.
"[Палеонтолог] Даниил Аристов из Лаборатории артропод института открыл новый вид древних тараканообразных насекомых, копировавший внешний облик муравьев. Возраст находки составляет 47 млн лет (середина эоцена), она происходит из формации Грин Ривер в США. В этой формации были собраны тысячи насекомых, большая часть из которых в настоящее время хранится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что описанный Аристовым двухсантиметровый "тараканомуравей", получивший название Grant viridifluvius, также будет храниться в вашингтонском музее. Палеонтолог относит его к алиеноптерам - вымершей группе тараканообразных насекомых. Их особенность - передние крылья, превратившиеся в небольшие кожаные пластинки, которые закрывают основания задних крыльев.
В институте пояснили, что муравьи часто выступают в качестве моделей для подражания из-за их многочисленности и малосъедобности.
"Этими насекомыми "притворяются" жуки, сверчки, богомолы, палочники, клопы, мухи и даже пауки. В этом смысле эоценовый Grant viridifluvius не является исключением. Вытянутое тело, суженое основание брюшка и увеличенная голова создавали у древних хищников ощущение, что перед ними находится крупный муравей, столкновение с которым может плохо закончиться", - говорится в сообщении.
Однако в институте добавляют, что среди современных тараканов бейтсовская мимикрия (подражание неопасных организмов хищным или ядовитым) встречается крайне редко. Поэтому находка российского палеонтолога доказывает, что в прошлом "подражателей" среди тараканов было больше. "Наряду с Grant viridifluvius в статье, соавтором которой выступил Аристов, описывается еще восемь видов древних алиеноптер - помимо муравьев, они копировали также ос и пчел", - отмечается в сообщении.