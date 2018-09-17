Уникальную автономную метеостанцию для Арктики разрабатывают в Томске

ТОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Томские ученые разрабатывают стационарную метеостанцию для Арктики, которая будет работать полностью автономно, без участия людей. Об этом сообщил в понедельник инновационный портал Томской области.

"Сейчас полностью автоматических станций в Арктике почти нет - есть обычные и полуавтоматические, с необходимостью регулярного обслуживания источников питания. Импортные автономные станции дорогие, к тому же Арктика - это стратегическая территория, где нельзя использовать некоторые классы приборов иностранного производства. Поэтому мы решаем задачу создания автоматизированного метеокомплекса на отечественной измерительной базе высокой степени надежности", - цитирует издание замдиректора Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) Сибирского отделения РАН Владимира Королькова.

Ученые работают совместно с компанией "Сибаналитприбор": институт ведет фундаментальные и прикладные исследования, а компания отвечает за производство и внедрение разработок. По словам Королькова, сейчас решаются технические вопросы, связанные с условиями работы станции.

"Станция должна быть полностью автоматической, она будет работать в диапазоне температур до минус 70 градусов, в условиях больших ветровых нагрузок и полярной ночи, когда невозможно в качестве источника питания установить солнечную батарею, как это обычно делают. Еще одна проблема - передача данных с удаленных территорий, где отсутствуют постоянные устойчивые каналы связи", - отметил он.

Арктическая метеостанция будет измерять около десяти параметров - конструкторы проектируют приборы таким образом, чтобы снизить потребление энергии, тогда станция сможет работать в течение года от небольшого автономного источника. Данные планируется передавать с помощью спутниковой связи.

Станция создается на средства гранта федеральной целевой программы, института и компании "Сибаналитприбор". Установка должны быть готова и испытана к 2020 году.