Главу РАН попросили взять комиссию по борьбе с лженаукой под личный контроль

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева попросили взять под личный контроль работу комиссии академии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, чтобы избежать давления на ее членов. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума РАН председатель комиссии академик Евгений Александров.

"Я подал президенту докладную записку с просьбой перенести подчинение комиссии по лженауке из подчинения президиума в его личное подчинение. Мотивируя это тем, что в самой академии наук завелось множество объектов нашего пристального внимания, и мы должны были выполнять роль службы безопасности собственной академии. При этом мы постоянно наталкивались на сопротивление членов президиума академии наук, когда затрагивались какие-то их интересы", - пояснил он.

Сергеев в свою очередь отметил, что необходимо разобраться с каждой ситуацией. "Вопрос по недоброжелательной атмосфере очень серьезный. <...> Если вы считаете, что комиссия могла бы работать лучше при прямом подчинении президенту, <...> то сначала мы этот вопрос обсудим, а потом вынесем на голосование", - сказал он.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований организована в целях противодействия дискредитации науки, распространению и пропаганды лженаучных публикаций, противодействия лженаучной деятельности и для пропаганды научных знаний и достижений. Комиссия является научно-консультативным органом академии наук, работающим на общественных началах, и состоит при президиуме РАН.