Самарская разработка поможет обеспечить пресной водой засушливые районы Крыма

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Самарского национального исследовательского университета и специалисты завода "Металлист-Самара" завершили испытания мобильной опреснительной установки, которая поможет обеспечить пресной водой засушливые районы Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Самарского университета.

"Цикл испытаний опреснительной установки успешно завершен. В ближайшее время она должна поступить в Крым для опытно-промышленной эксплуатации на базе партнера проекта - Севастопольского государственного университета", - говорится в сообщении.

Принцип действия установки основан на методе вакуумной дистилляции. В установку подается предварительно очищенная с помощью фильтра и подогретая морская вода. Часть ее через пар преобразуется в дистиллированную воду. Благодаря вакууму кипение и испарение происходят уже при 50-60 градусах Цельсия.

Для работы опреснительной станции необходим только источник электрической энергии, при этом энергозатраты составляют всего 20 кВт в час, что сопоставимо с потреблением пяти бытовых проточных электронагревателей. Производительность первого опытного образца установки составляет два кубометра воды в час. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить пресной водой стандартную девятиэтажку или санаторий, где одновременно проживают не менее 120 человек (из расчета установленных нормативов потребления горячей и холодной воды до 12 кубометров на человека в месяц).

Особенностью установки является высокая степень автономности и мобильность. Весь комплекс размещается в двух модульных контейнерах, которые могут быть доставлены всеми видами грузового транспорта в любую точку планеты. Это позволяет использовать установку для обеспечения пресной водой как капитальных жилых и промышленных объектов, так и удаленной инфраструктуры, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, сопровождающихся разрушением объектов водоснабжения.

Сейчас ведется работа еще над двумя более мощными образцами опреснительной установки, способными вырабатывать в час пять и десять кубометров пресной воды. В перспективе производительность подобных установок можно увеличить до 100 кубометров в час, отметили в пресс-службе вуза.