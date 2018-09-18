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РАН назвала лауреатов трех научных наград

Определены обладатели премий за лучшие работы по химии, микробиологии и физике

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лауреатов трех престижных научных наград: за лучшие работы по химии, микробиологии, а также лауреата Золотой медали имени Прохорова, вручаемой за выдающиеся работы в области физики, утвердили во вторник на заседании члены президиума Российской академии наук (РАН).

Золотой медали имени А.М. Прохорова, которая присуждается за выдающиеся работы в области физики, в 2018 году удостоен академик РАН Вячеслав Осико - специалист в области физики твердого тела и лазерных материалов.

"Все мы знаем, это действительно выдающийся ученый, поэтому прошу поддержать решение комиссии относительно того, чтобы премия имени Прохорова 2018 года была присуждена Вячеславу Осико", - сказал президент РАН Александр Сергеев.

На соискание премии имени И.В. Гребенщикова 2018 года, которая вручается Российской академией наук за выдающиеся работы в области химии, физикохимии и технологии стекла, было выдвинуто две работы.

"Было проведено заседание экспертной комиссии, по результатам тайного голосования поддержку получила работа "Физико-химические основы технологий полифункциональных композиционных и гибридных материалов на основе высокопористых оксидов аэрогелей и стекол". Ее авторы: член-корреспондент РАН Владимир Иванов и доктор химических наук Татьяна Очина", - сказал академик-секретарь отделения химии и наук о материалах РАН Михаил Егоров.

На соискание премии имени С.Н. Виноградского, которая присуждается за выдающиеся работы в области общей микробиологии, претендовала одна работа. "Предлагается присудить премию доктору биологических наук Дмитрию Сорокину. Это исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН. Эта работа была единственной, участвующей в конкурсе", - сказал академик РАН Михаил Кирпичников. Лауреат был утвержден единогласно.

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