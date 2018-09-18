Археологические раскопки под Волгоградом установили связь сарматских племен с Китаем

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Археологи в ходе раскопок курганного могильника в Октябрьском районе Волгоградской области нашли доказательства связи с Китаем сарматов - ираноязычных кочевников евразийской степи. Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры отечественной и зарубежной истории, археологии Волгоградского госуниверситета, кандидат исторических наук Валерий Клепиков.

"Мы раскопали четыре кургана на берегу реки Есауловского Аксая под Волгоградом, там были погребены сарматские воины. Были сделаны довольно интересные находки - мечи, наконечники стрел и копий, бронзовый котел, керамика, конская узда. Причем, вот такие конские удила с псалиями, - бляхи конского набора, явно свидетельствуют об их восточном происхождении. Удила такого типа известны чуть в более ранние времена именно в Китае, также Сибири и Туве, аналогичная конская узда обнаружена в Астраханской области, вот теперь и под Волгоградом", - сказал ученый.

Он уточнил, такие находки показывают, что сарматские племена двигались с востока на запад. "Эти находки можно связать с восточным миграционным импульсом, который фиксируется в наших степях (на территории волгоградского региона) с определенной периодичностью в полтора-два столетия <...> Это не значит, что сарматские племена напрямую контактировали с Китаем, но торговые и иные связи, отношения, безусловно, были", - уточнил археолог.

По его словам, такие находки подтверждают уже сложившееся представление о том, что смена кочевого населения была связана с восточной миграцией. Экологические кризисы, в частности, засухи, поражения от более сильных противников, приводили к движению кочевых орд на запад. В это движение вовлекались и другие племена, оказавшиеся на пути мигрантов - возникал "эффект домино". В результате сейчас в Нижнем Поволжье при раскопках обнаруживаются предметы восточного облика, "импорты" из таких далеких стран как Китай. Движение кочевников с востока не заканчивалось на Волге, сарматы занимали Северное Причерноморье, участвовали в политических делах Боспорского царства, ходили походами в Закавказье, грабили римские провинции.

Сарматы - это общее название ираноязычных кочевников раннего железного века в евразийской степи. Сами же они различались и по племенам, и по культуре, по традициям. Последние сарматы были сметены гуннским нашествием в IV веке н.э., после чего наступает время тюркоязычных племен эпохи средневековья.