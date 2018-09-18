Ученые ЦЕРН обнаружили следы нейтрино при помощи детектора на жидком аргоне

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) при помощи детектора на жидком аргоне обнаружили следы нейтрино - неуловимой субатомной частицы с нейтральным зарядом . Как сообщила во вторник пресс-служба ЦЕРН, этот результат исключительно важен для международного эксперимента DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), в котором участвуют 32 страны.

"Крупнейший в мире детектор нейтрино на жидком аргоне только что зафиксировал первые следы частиц, что открывает новую главу в истории DUNE", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦЕРН.

"Эти первые результаты на детекторе ProtoDUNE - прекрасный пример того, чего мы можем достичь при сотрудничестве лабораторий по всему миру", - заявила генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

Детектор ProtoDUNE представляет собой куб высотой с трехэтажный дом, наполненный 800 тоннами жидкого аргона, который имеет температуру минус 184 градуса по Цельсию. Он предназначен для фиксации следов нейтрино, источником которых служат как космические лучи, так и ускоритель в ЦЕРН. На его строительство ушло два года, и еще несколько недель потребовалось, чтобы заполнить резервуар жидким аргоном. Второй подобный детектор планируется запустить через несколько месяцев.

Когда нейтрино входят в детектор и сталкиваются с ядрами аргона, они производят заряженные частицы, которые оставляют следы в жидкости. Эти следы можно увидеть в трех измерениях при помощи специальной системы отслеживания. Как пояснила пресс-служба организации, эксперимент DUNE призван "найти ключи к тайнам нейтрино, наиболее обильно представленной и самой загадочной частицы материи во Вселенной". "Нейтрино находятся вокруг нас, но мы очень мало о них знаем. Ученые коллаборации DUNE считают, что нейтрино могут помочь ответить на самые насущные вопросы физики: почему мы живем в мире, где доминирует материя. Иными словами, почему мы вообще есть", - отмечают в ЦЕРН.

Два детектора ProtoDUNE в ЦЕРН - это прототипы двух значительно более крупных по размеру модулей, которые в рамках эксперимента DUNE будут сооружены в США. Первый из них, согласно планам, вступит в строй в 2026 году. Ученые намерены выяснить, почему во Вселенной доминирует материя и проложить путь к разгадке тайны формирования нейтронных звезд и "черных дыр".