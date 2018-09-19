РАН: для выполнения целей нацпроекта "Наука" число ученых необходимо увеличить на 30%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выполнение задач, поставленных новым майским указом президента потребует увеличить штатную численность научных сотрудников на 20-30%. Об этом в среду сообщил профсоюз работников Российской академии наук (РАН).
Согласно майскому указу президента Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Одним из общепринятых показателей, используемых для оценки состояния дел в области научных исследований, прежде всего фундаментальных, является число публикаций в индексируемых базой данных Web of Science научных журналах. Для выполнения этих задач правительству поручено разработать национальный проект "Наука".
"В целом для достижения поставленной президентом России цели необходимо увеличить штатную численность научных сотрудников на 20-30% и довести уровень бюджетного финансирования фундаментальных исследований к 2024 году до 0,3% ВВП", - говорится в заявлении профсоюза.
Представители РАН озабочены тем, что обсуждаемый правительством объем финансирования национального проекта по науке, на который до 2024 года планируется выделить более 540 млрд рублей, недостаточен для достижения поставленных в майском указе целей.
"Профсоюз работников РАН обеспокоен также и тем, что власть не планирует выделять средства на увеличение оплаты труда научных сотрудников в регионах. На местах нарастает недовольство имеющимися дисбалансами в распределении средств на выполнение государственного задания", - говорится в сообщении.
В профсоюзе напоминают, что ранее протестные акции ученых прошли в Нижнем Новгороде, Томске и других городах. "Серьезные региональные различия в оплате труда приводят к утечке мозгов, миграции ученых в Москву, что ослабляет научно-технологический потенциал регионов. Профсоюз работников РАН считает, что в бюджете должны быть заложены средства на повышение оплаты труда научных сотрудников в регионах", - пояснили представители РАН.