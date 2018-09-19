РАН: для выполнения целей нацпроекта "Наука" число ученых необходимо увеличить на 30%

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Одним из общепринятых показателей, используемых для оценки состояния дел в области научных исследований, прежде всего фундаментальных, является число публикаций в индексируемых базой данных Web of Science научных журналах. Для выполнения этих задач правительству поручено разработать национальный проект "Наука".

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выполнение задач, поставленных новым майским указом президента потребует увеличить штатную численность научных сотрудников на 20-30%. Об этом в среду сообщил профсоюз работников Российской академии наук (РАН).

"В целом для достижения поставленной президентом России цели необходимо увеличить штатную численность научных сотрудников на 20-30% и довести уровень бюджетного финансирования фундаментальных исследований к 2024 году до 0,3% ВВП", - говорится в заявлении профсоюза.

Представители РАН озабочены тем, что обсуждаемый правительством объем финансирования национального проекта по науке, на который до 2024 года планируется выделить более 540 млрд рублей, недостаточен для достижения поставленных в майском указе целей.

"Профсоюз работников РАН обеспокоен также и тем, что власть не планирует выделять средства на увеличение оплаты труда научных сотрудников в регионах. На местах нарастает недовольство имеющимися дисбалансами в распределении средств на выполнение государственного задания", - говорится в сообщении.

В профсоюзе напоминают, что ранее протестные акции ученых прошли в Нижнем Новгороде, Томске и других городах. "Серьезные региональные различия в оплате труда приводят к утечке мозгов, миграции ученых в Москву, что ослабляет научно-технологический потенциал регионов. Профсоюз работников РАН считает, что в бюджете должны быть заложены средства на повышение оплаты труда научных сотрудников в регионах", - пояснили представители РАН.