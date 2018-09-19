Место стоянки первобытного человека обнаружили на берегу водохранилища в Башкирии

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили на берегу Нугушского водохранилища в Башкирии кость древней лошади, которая датируется эпохой позднего плейстоцена. Это свидетельствует о том, что в районе располагалась стоянка первобытного человека, сообщили в среду в пресс-службе национального парка "Башкирия".
"На берегу Нугушского водохранилища, где сегодня так любят отдыхать туристы, была стоянка первобытного человека. Сотрудники национального парка случайно обнаружили там кость древней лошади. Тысячелетиями она лежала на дне водохранилища и была обнаружена, когда берег обмелел", - сказали в пресс-службе.
Как пояснил научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург) Дмитрий Гимранов, на этой стоянке лошади были самыми распространенными животными, поэтому "обнаруженная кость - находка пусть не сенсационная, но важная". "Датируется поздним плейстоценом, примерно 14 - 16 тыс. лет назад", - цитирует его пресс-служба парка. Экспонат войдет в коллекцию археологических находок музея нацпарка.
Национальный парк "Башкирия" расположен на юго-западных отрогах древних Уральских гор. Последние наиболее значимые археологические находки на этой территории были обнаружены в 2016 году - в пещере Иманай открыли "кладбище" пещерных львов: более 700 костей гигантской древней кошки. Останки редкого животного, по данным ученых, находили в Западной Европе, на Кузбассе, но не в таком количестве. В сентябре того же года удалось реконструировать череп пещерного льва из собранных в нацпарке останков. Всего за время изучения пещеры ученые извлекли 10 тыс. костей, среди которых есть останки редких для Урала животных - дикобраза, красного волка, гималайского медведя.